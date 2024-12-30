iPhone 17 получит дисплей на 90 или 120 Гц

Судя по информации от инсайдеров, компания Apple планирует сократить разрыв между линейками iPhone 17 и iPhone 17 Pro в следующем году, особенно в отношении характеристик дисплея. Проблема в том, что стандартные модели iPhone традиционно оснащались более простыми дисплеями по сравнению с моделями Pro. Но, согласно последним слухам, iPhone 17 может получить дисплей с более высокой частотой обновления, чтобы сократить отставание от топового решения. Пока неизвестно, планирует ли компания внедрить частоту 120 Гц или 90 Гц, но это всё равно хорошие новости. Ведь модели iPhone 16, выпущенные в этом году, получили значительные изменения дизайна, включая вертикальный модуль камеры, но их дисплей остался без изменений с частотой обновления 60 Гц.

В следующем году это планируют исправить и это станет первым случаем, когда базовые модели iPhone получат повышенную частоту обновления за очень многие годы. Технология ProMotion ранее была эксклюзивной для моделей Pro в iPhone, iPad и MacBook, но, похоже, компания может перейти к использованию панелей с частотой 120 Гц для всей своей продуктовой линейки. Кроме того, новые панели более энергоэффективны, что позволит устройствам потреблять меньше заряда батареи. Для сравнения, iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены LTPS-панелями, которые ограничивают частоту обновления 60 Гц и из-за этого потребляют больше энергии, чем следует. Но пока что это всё только слухи и никто точной информации сказать не может.