iPhone 17 получит дисплей от iPhone 16 Pro

В прошлом году только смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили передовую технологию OLED по стандарту М14, но Apple планирует внедрить её и в более доступные модели — iPhone 17 и iPhone 17 Air. Этот шаг даст калифорнийской компании преимущество над конкурентами, включая Galaxy S25 Ultra, который, что удивительно, остался без OLED нового поколения (хотя сама Samsung эту матрицу и производит). Для тех, кто не знаком с M14 OLED, стоит объяснить, что эта технология включает в себя передовые материалы, повышающие эффективность синего излучающего слоя. Это позволяет увеличить яркость на 30% по сравнению с предыдущим поколением матрицы, а также продлевает срок службы панели. На данный момент Samsung уже весьма активно работает над добавлением синих фосфоресцентных материалов вместо нынешних флуоресцентных элементов, так что в OLED поколения М15 могут появиться значительные улучшения.

Но даже если iPhone 17 и iPhone 17 Air не получат M15, сам факт использования Apple дисплеев M14 в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max говорит о высоком уровне этих дисплеев. И если матрицу будут задействовать в том числе в более доступных вариантах смартфонов бренда, то можно будет говорить о значительном повышении качества изображения в базовых решениях. Есть даже вероятность, что iPhone 17 и iPhone 17 Air получат 120 Гц, что, конечно, является очень важным моментом для многих потенциальных покупателей, желающих получить современный дисплей вместо панели на 60 Гц.
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