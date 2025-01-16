iPhone 17 получит испарительную камеру

Линейка смартфонов iPhone 17 должна стать самым амбициозным обновлением компании Apple за последние годы, и, согласно источникам, знакомым с ситуацией, компания приняла решение в этой серии смартфонов наладить распределение тепловой энергии в корпусе. Стоит напомнить, что модели iPhone 15 Pro страдали от перегрева, что вызвало значительный шум в сети, так как пользователи ожидали лучшего за столь внушительную цену. Более того, несмотря на улучшения в линейке iPhone 16, устройства по-прежнему сильно нагреваются при высокой нагрузке, особенно во время игр. Так что компания Apple планирует оснастить все модели iPhone 17 системой охлаждения с использованием испарительной камеры, дабы устранить эту проблему.

Более того, для старшей модели iPhone 17 Pro Max предусмотрена комбинация испарительной камеры и графитового теплопроводящего слоя, что позволит эффективно охлаждать чип при повышенных нагрузках. И хотя улучшения производительности самого чипа А19 должны быть минимальными, эффективное решение для рассеивания тепла может существенно увеличить производительность в реальных сценариях использования модели. Кроме того, сообщается, что все модели iPhone 17 получат дисплеи с повышенной частотой обновления. Эта функция ранее была эксклюзивной для версий Pro и Apple долгое время избегала апгрейда дисплеев стандартных моделей, что для многих было очень странным подходом. Всё же смартфоны за 1000 долларов с 60 Гц в 2025 году существовать не должны.
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