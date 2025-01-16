iPhone 17 получит испарительную камеру

Более того, для старшей модели iPhone 17 Pro Max предусмотрена комбинация испарительной камеры и графитового теплопроводящего слоя, что позволит эффективно охлаждать чип при повышенных нагрузках. И хотя улучшения производительности самого чипа А19 должны быть минимальными, эффективное решение для рассеивания тепла может существенно увеличить производительность в реальных сценариях использования модели. Кроме того, сообщается, что все модели iPhone 17 получат дисплеи с повышенной частотой обновления. Эта функция ранее была эксклюзивной для версий Pro и Apple долгое время избегала апгрейда дисплеев стандартных моделей, что для многих было очень странным подходом. Всё же смартфоны за 1000 долларов с 60 Гц в 2025 году существовать не должны.