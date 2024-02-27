iPhone 17 получит передовой OLED-дисплей

Сегодня инсайдеры сообщили весьма интересную новость о том, что iPhone 16 может оказаться настоящим разочарованием — по сравнению с серией iPhone 15 это очень минорное обновление с минимальным количеством нововведений, из-за чего производителю, вероятно, не удастся продемонстрировать высокий уровень продаж. Отсутствие новых интересных функций может привести к снижению поставок смартфонов Apple на 15 процентов в этом году — пользователи, вероятно, не захотят покупать новый флагман, который от старого почти не отличается. Чтобы исправить ситуацию, Apple намерена изменить свою стратегию — технология LTPO OLED появится во всех моделях iPhone 17 в 2025 году. В настоящее время этот дисплей эксклюзивен для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, благодаря чему оба флагмана получили поддержку ProMotion, обеспечивающую адаптивную и высокую частоту обновления.

При этом журналисты не совсем понимают, кого Apple добавит в качестве третьего поставщика LTPO OLED, поскольку компания уже сотрудничает с Samsung и LG. компания BOE считается потенциальным партнёром в этом вопросе, поскольку китайский производитель также поставляет панели LTPO OLED компаниям вроде Huawei. Но интересен даже не столько поставщик, сколько желание компании вывести свои доступные смартфоны на новый уровень производительности — на текущий момент все смартфоны базового уровня компании работают на частоте дисплея в 60 Гц, тогда как даже бюджетные модели Samsung работают на 90 Гц.
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