iPhone 17 выйдет в фиолетовой или зеленой расцветке

Сетевой информатор Majin Bu сообщает, что Apple выпустит базовый iPhone 17 в одной новой расцветке. Сейчас купертиновцы выбирают между фиолетовым и зеленым цветовыми вариантами. Если верить источнику, пока фаворитом выглядит именно фиолетовый. Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что все модели серии iPhone 17 оснастят экранами с высокой частотой обновления. Подробностей он не привел, а потому вряд ли нас ждет 120-Гц OLED-дисплей LTPO-типа. Скорее всего, Apple выберет для iPhone 17 более доступную LTPS-панель без динамической регулировки частоты или матрицу с кадровой частотой 90 Гц.