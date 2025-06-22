iPhone 17 выйдет в фиолетовой или зеленой расцветке

Сетевой информатор Majin Bu сообщает, что Apple выпустит базовый iPhone 17 в одной новой расцветке. Сейчас купертиновцы выбирают между фиолетовым и зеленым цветовыми вариантами. Если верить источнику, пока фаворитом выглядит именно фиолетовый. Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что все модели серии iPhone 17 оснастят экранами с высокой частотой обновления. Подробностей он не привел, а потому вряд ли нас ждет 120-Гц OLED-дисплей LTPO-типа. Скорее всего, Apple выберет для iPhone 17 более доступную LTPS-панель без динамической регулировки частоты или матрицу с кадровой частотой 90 Гц.

Huawei Mate XT продали тиражом 400 тысяч единиц…
Huawei Mate XT — первый (и пока единственный) в мире тройной складной смартфон, который был представлен в…
Xiaomi 16 получит большой дисплей и рекордную батарею…
Ещё в марте текущего года возникли слухи о том, что у Xiaomi 16 будет увеличенный экран по сравнению с 6,…
Apple выпустила iOS 18.4 с ИИ-функциями…
Сегодня компания Apple официально выпустила обновление iOS 18.4, и одной из главных новинок стали приорит…
Redmi Turbo 4 Pro показали на пресс-рендерах…
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который будет представ…
Sony Xperia 1 VII получит старый аккумулятор …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VI…
iQOO Neo 10 появился в российской продаже …
Компания iQOO дала старт российским продажам смартфона iQOO Neo 10, который был представлен всего несколь…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4…
Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, в…
OnePlus 13T получит топовый дисплей …
Компания OnePlus 13T опубликовала подробности о дисплее смартфона OnePlus 13T, который будет представлен …
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor