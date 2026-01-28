iPhone 18 Pro будет подключаться к Starlink

Однако отношения Apple и Globalstar, судя по всему, постепенно ослабевают. Недавно председатель Globalstar Джеймс Монро заявил о возможности продажи компании более чем за 10 миллиардов долларов на фоне стремительного усиления позиций Starlink. И несмотря на то, что за последние годы Apple инвестировала около 2 миллиардов долларов в Globalstar, полный выкуп выглядит маловероятным, поскольку корпорация из Купертино не хочет подпадать под регулирование, применяемое к операторам связи. Отчасти именно поэтому Apple до сих пор не взимает плату с пользователей iPhone за спутниковые сервисы Globalstar. Более того, если владельцы новых флагманов смогут подключаться к спутниковому интернету без специального оборудования, это станет существенным двигателем продаж, так как фишка действительно прорывная.