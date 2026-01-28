iPhone 18 Pro будет подключаться к Starlink

Сообщается, что Apple ведёт переговоры со SpaceX о подключении сети спутников Starlink для обеспечения прямой связи со смартфонами в будущих моделях iPhone 18 Pro, причём без необходимости использования какого-либо дополнительного оборудования со стороны пользователя. Для тех, кто не в курсе, сейчас Apple использует спутниковую связь Globalstar для сервиса Emergency SOS, который позволяет владельцам iPhone связываться со службами экстренной помощи за пределами покрытия сотовых сетей и Wi-Fi. Это сотрудничество также даёт возможность передавать местоположение и обмениваться сообщениями с личными контактами и экстренными службами.

Однако отношения Apple и Globalstar, судя по всему, постепенно ослабевают. Недавно председатель Globalstar Джеймс Монро заявил о возможности продажи компании более чем за 10 миллиардов долларов на фоне стремительного усиления позиций Starlink. И несмотря на то, что за последние годы Apple инвестировала около 2 миллиардов долларов в Globalstar, полный выкуп выглядит маловероятным, поскольку корпорация из Купертино не хочет подпадать под регулирование, применяемое к операторам связи. Отчасти именно поэтому Apple до сих пор не взимает плату с пользователей iPhone за спутниковые сервисы Globalstar. Более того, если владельцы новых флагманов смогут подключаться к спутниковому интернету без специального оборудования, это станет существенным двигателем продаж, так как фишка действительно прорывная.
Realme Neo 8 показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme Neo 8, официальный релиз которого запланирован …
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
POCO M8 Pro 5G засветился в сети …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 Pro 5G, который еще не был представле…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Представлен Realme NARZO 90 5G с защитой от воды…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона NARZO 90 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в…
Китайский регулятор раскрыл дизайн Realme 16 Pro…
В базе данных китайского регулятора обнаружились фотографии смартфона Realme 16 Pro, который еще не был …
Redmi K90 Ultra получит огромный 165-Гц экран…
Известный информатор Smart Pikachu раскрыл подробности о смартфонах Redmi K90 Pro и K90 Ultra, которые ещ…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor