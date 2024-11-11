iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму

За последние годы сразу несколько производителей Android-смартфонов представили устройства с камерами с переменной диафрагмой, что многим потенциальным покупателям, которые любят заниматься мобильной фотографией, очень даже нравится. Однако, по не совсем понятным причинам, такая функция пока что не появилась в iPhone, хотя обычно производитель старается делать свои флагманы максимально продвинутыми в плане фотографии. Но несколько месяцев назад издание The Information сообщило, что как минимум одна из моделей iPhone 17, которые выйдут в следующем году, будет оснащена камерой с переменной диафрагмой. А теперь аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на сливах информации об устройствах компании Apple, утверждает, что лишь iPhone 18 Pro получит эту особенность.

Соответственно, в iPhone 17 ожидать столь значительного апгрейда системы камер всё же не придётся, потому что если аналитик говорить про модель 2026 года, то в 2025 году этот апгрейд обойдут стороной. При этом на текущий момент все iPhone оснащены камерами с фиксированной диафрагмой, что ограничивает пользователя в процессе съёмки фотографий в определённых сценариях. Наличие переменной диафрагмы позволит пользователям контролировать количество света, попадающего в объектив, и регулировать глубину резкости, что положительно сказывается на художественной ценности конечного кадра, да и на его качество тоже. Вот только такая камера стоит дорого, а значит, флагман тоже подорожает.
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