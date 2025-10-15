iPhone 18 получит камеру с переменной диафрагмой

Семейство iPhone 18, по сообщениям инсайдеров, вновь получит обновлённую камеру в следующем году — на этот раз с технологией переменной диафрагмы. Это оптическое нововведение обеспечит заметное улучшение качества фотографий и видеозаписи. Однако, к сожалению, пользователям придётся заплатить больше, чтобы ощутить преимущества этой технологии, так как она, скорее всего, будет доступна только в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Камеры iPhone не раз становились предметом споров, ведь Apple часто запаздывала с внедрением определённых стандартов. Например, iPhone 15 Pro Max стал первым устройством компании с телеобъективом, хотя конкуренты начали использовать такие решения задолго до этого. Для сравнения, Samsung представила технологию переменной диафрагмы ещё в смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+, но затем по неизвестным причинам отказалась от неё.

Как сообщает издание ETNews, Apple уже утвердила план внедрения данного нововведения и готовится к массовому производству ключевых компонентов камеры. Кроме того, известно, что нидерландская фирма Besi займётся поставкой подвижных лепестков, которые открываются и закрываются, регулируя значение диафрагмы. Согласно последним данным, производством узлов переменной диафрагмы займутся LG Innotek и Foxconn, тогда как приводы будут поставляться компаниями Luxshare и Sunny Optical. Введение этой технологии в линейку iPhone 18 Pro, вероятнее всего, связано с отсутствием других нововведений.