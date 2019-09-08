iPhone 2020 получит переработанный дизайн и 5G

Несмотря на то, что линейка iPhone 2019 года только готовится к запуску, аналитик Минг-Чи Куо уже сосредоточил внимание на линейке следующего года.

Он считает, что совершенно новый дизайн форм-фактора, поддержка 5G и функции камеры станут самыми популярными в линейке iPhone 2020 года. Кроме того, эти новые функции помогут поднять годовой рост на новый уровень. Ранее Kuo сообщил, что Apple выпустит первый iPhone 5G в 2020 году, и все три модели будут иметь OLED-экраны разных размеров: 6,7 дюйма, 5,4 дюйма и 6,1 дюйма. Две модели iPhone 2020 должны получить 3D-камеры с заданным временем полета (ToF). Другие ожидаемые функции, которые, появятся в следующем году, включают Touch ID и дисплей ProMotion 120 Гц.