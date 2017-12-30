iPhone 7 и iPhone 6 стали лидерами продаж в предпраздничный сезон

Компания Flurry Analytics поделилась статистикой о самых продаваемых смартфонах преддверии новогодних праздников (в период с 19 по 25 декабря). Довольно предсказуемо топ возглавила компания Apple: на долю iPhone пришлось 44 % всех проданных смартфонов. На втором месте расположились Samsung с долей в 26 %. Еще 5 % у смартфонов Huawei, а также по 3 % у Xiaomi, Motorola, LG и OPPO. Самыми популярными смартфонами Apple в данный период стали iPhone 7 и iPhone 6 с показателями 15,1 % и 14,9 %. Недалеко расположился флагманский iPhone X, у которого доля 14,7 %. Далее следуют iPhone 6s и iPhone 7 Plus с 12,6 % и 10,4 %.