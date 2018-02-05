iPhone 7 продают востановленным

В продажу поступили восстановленные смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, так что вскоре все фанаты яблочной техники отправятся за покупками. Дело в том, что при всех новинках и нововведениях, седьмая версия смартфона является отличным решением - в сравнении с восьмой версией тут просто немного слабее процессор, но его мощности с запасом хватает на все игры и приложения, без всякого сомнения. При этом, стоимость устройств на 100 долларов ниже, чем у новых, хотя, как вы все знаете, восстановленные смартфоны этой компании не являются какими-то БУ решениями, это просто устройства после замены дисплея или чего-то еще. На них так же действует гарантия, у них вся комплектация новая, только коробка немного отличается. За свои деньги этот смартфон вполне можно назвать лучшим на рынке в данный момент и обязательно присмотритесь к нему.