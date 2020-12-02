iPhone 8 получил важное обновление

Несмотря на то, что селфи стали мировой практикой, Apple по-прежнему довольно скупа, когда заходит речь об использовании фронтальной камеры в сервисе FaceTime. Производитель на протяжении довольно длительного времени разочаровывал потенциальных покупателей достаточно низким качеством съёмки. Ситуация изменилась с серией iPhone 12, когда Apple, наконец, включила видеозвонки 1080p в FaceTime, но, похоже, она незаметно выпустила обновление операционной системы и для старых iPhone. Теперь пользователи iPhone 8, например, тоже смогут пользоваться данной функцией и наслаждаться качеством записи видео в режиме реального времени. Странно, что производитель ранее не задействовал данную возможность, которая всем так понравилась.