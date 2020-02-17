iPhone 9 может получить устаревшую камеру

Как сообщает аналитик Tianfeng International Го Минсюань, смартфон iPhone 9 получит одинарную основную камеру разрешением всего 7 Мп. Утверждается, что в Apple решили сделать максимально дешевый и при этом очень производительный компактный iPhone. Ранее сообщалось, что iPhone 9 получит топовую платформу Apple A13, как в iPhone 11, 3 ГБ оперативной памяти и 4,7-дюймовый дисплей. При этом цена смартфона должна составить 400-500 долларов, что несколько дороговато для устройства с одинарной камерой. Его официальный дебют ожидается в конце февраля, а старт продаж уже в марте.