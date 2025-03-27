iPhone Fold получит шарнир из металлического стекла

Согласно последним утечкам информации, компания Apple разрабатывает складной iPhone, который, предположительно, будет называться iPhone Fold. И, по данным инсайдера Instant Digital, компания использует в механизме петель смартфона так называемое металлическое стекло, также известное как аморфный металл (Мин-Чи Куо ранее называл этот материал жидким металлом, но это лишь маркетинговый термин). В отличие от традиционных металлов с упорядоченной кристаллической структурой, металлическое стекло имеет хаотичное расположение атомов, что делает его более устойчивым к изгибам, деформациям и вмятинам. Благодаря технологии быстрого охлаждения этот материал в 2,5 раза твёрже титана, а его гладкая и глянцевая поверхность напоминает нержавеющую сталь.

Помимо механической прочности, металлическое стекло обладает высокой коррозионной устойчивостью, что продлевает срок службы петель даже при воздействии различных внешних факторов. Такое сочетание характеристик делает его идеальным материалом для складного механизма, который постоянно подвергается нагрузкам. Его естественная устойчивость к износу также может минимизировать появление складок на дисплее, что остаётся одной из главных проблем современных складных смартфонов. Также, согласно предыдущим утечкам, складной iPhone получит 7,8-дюймовый основной дисплей в разложенном виде и 5,5-дюймовый внешний экран. А дизайн будет выполнен в формате книжки, аналогично Samsung Galaxy Z Fold, а не в виде раскладушки.
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