iPhone Fold получит продвинутую защитную плёнку

Внутренний дисплей iPhone Fold считается одним из самых сложных компонентов в первом складном смартфоне Apple. Ранее сообщалось, что компания сталкивалась с техническими трудностями при устранении складки на экране — проблемы, которую, как утверждалось ранее, ей уже удалось решить. На фоне экспериментов с ультратонким стеклом разной толщины в новом отчёте говорится, что Apple также рассматривает возможность использования полиимидной плёнки, размещённой поверх стекла, для повышения устойчивости к царапинам. Если именно такой вариант в итоге будет выбран, iPhone Fold окажется на уровень выше складных устройств Samsung.

Ожидается, что iPhone Fold будет представлен позже в этом году одновременно с моделями iPhone 18 Pro, поэтому у Apple остаётся всего несколько месяцев на окончательное утверждение дизайна и компонентной базы. По данным издания The Elec, компания изучает вариант с полиимидной плёнкой, но параллельно рассматривает и PET-плёнку, как у Samsung, которая также наносится поверх ультратонкого стекла для дополнительной защиты. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Apple пока не приняла окончательного решения, однако переход на полиимид выглядит более вероятным. Ключевое различие заключается в том, что полиимидная плёнка дороже в производстве, но при этом обеспечивает лучшую защиту от царапин по сравнению с PET. Для Apple это серьёзное преимущество по сравнению с конкурентами, которое заинтересует покупателей.