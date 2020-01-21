iPhone Max получит громадный дисплей

Сразу несколько инсайдеров говорят о том, что в октябре компания Apple выпустит свои новые iPhone Max с большей диагональю дисплея. Они уверяют, что новый смартфон получит диагональ в 6,7 дюйма, при этом сам смартфон станет тоньше, легче и мощнее. Конечно, в последнем пункте мы никогда и не сомневались, так как с каждым годом компания показывает все более и более продвинутые процессоры, которые позволяют играть в любые игры и запускать любые приложения. Проблема только в том, что это крайне слабое преимущество, ведь на рынке просто нет таких мобильных игр, которые бы могли удовлетворить запросы такого процессора. В итоге избыточная мощность процессора будет просто простаивать без дела, а ведь вы за нее платите деньги немалые.