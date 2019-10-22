iPhone SE 2 будет стоить 400 долларов

В сети появились новые подробности о смартфоне iPhone SE2, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, новинка получит LCP-антенну для более качественной связи. Также смартфону прочат корпус от iPhone 8, чипсет Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, а также расцветки Space Grey, Silver и Red. Цена на iPhone SE 2 стартует от 399 долларов. По прогнозам аналитиков, Apple реализует 30 миллионов устройств до конца 2020 года.