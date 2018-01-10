iPhone SE 2 может получить стеклянную заднюю панель

Сетевые источники поделились информацией о следующем поколении компактного смартфона iPhone SE, который был представлен еще весной 2016 года. Итак, главной особенностью устройства станет стеклянная задняя панель. Как и в случае с iPhone 8 и iPhone X, это необходимо для поддержки функции беспроводной зарядки. Также iPhone SE должен получить однокристальную систему Apple A10, 2 ГБ оперативной памяти, дисплей диагональю от 4 до 4,2 дюйма, накопитель на 32 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 1700 мАч, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры. Цена смартфона составит около 400 долларов, а официальный анонс может состояться уже в начале февраля.