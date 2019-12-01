iPhone SE 2 получит процессор A13

По слухам простора интернета, и как мы писали ранее, смартфон iPhone SE 2 получит внешний дизайн как iPhone 8.

Но внутренние характеристики будут конечно же отличатся. Внутри нового iPhone SE 2 будет установлен новый процессор A13 Bionic, точь в точь такой же процессор сейчас установлен у актуального смартфона iPhone 11. Ещё новинке приписывают 3 ГБ оперативной памяти и максимальный объем хранилища 128 ГБ. iPhone SE 2 будет доступен в темно-сером, белом и красном цветах.

Старт продаж должно начаться в первой половине 2020 года, и по прогнозам ориентировочная цена будет в районе 400 долларов.