iPhone SE 2 получит увеличенный дисплей

Второе поколение компактного смартфона iPhone SE не получит безрамочный дизайн, как у iPhone X. Об этом сообщает китайский ресурс QQ.com со ссылкой на источники в цепочке производственных поставок. Если верить источнику, iPhone SE 2 унаследует дизайн оригинала с металлическими задней панелью и боковой рамкой, крупными рамками и фирменной домашней кнопкой. Единственным отличием в дизайне станет увеличенный до 4,2-дюймов диагональ дисплея. Предполагается, что габариты останутся теми же благодаря чуть уменьшенным рамкам. Что до технических характеристик, то аппарат получит процессор A10 Fusion, как в iPhone 7 и 7 Plus, 2 ГБ оперативной, 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Официальный дебют смартфона может состояться в июне на конференции WWDC 2017.