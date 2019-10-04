iPhone SE 2 выйдет в 2020 году

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple вроде как планирует представить iPhone SE 2 в 2020 году. Это достаточно интересная новость, ведь на самом деле компания Apple уже показала достаточно доступный iPhone 11. У него начальная цена составляет всего 700 долларов и это более чем доступно по меркам современного рынка. За меньшие деньги можно купить разве что китайские смартфоны, но это уже совсем другой уровень качества. Здесь же за вполне разумные деньги вы получаете топовый смартфон с классным набором функций. Какой смысл компании Apple выпускать еще один доступный смартфон iPhone SE 2, который будет конкурировать с более дорогим iPhone 11, не совсем понятно. Благо, 2020 год уже очень близко.