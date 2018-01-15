iPhone SE 2 засветился на первом живом фото

В сети появилось фото, на котором, как утверждает источник, изображена задняя панель второго поколения смартфона iPhone SE. По снимку можно определить, что аппарат получит стеклянный корпус и одинарную основную камеру. Как и в случае с iPhone 8 и iPhone X, стеклянная панель необходима для поддержки беспроводной зарядки. Если верить источнику, iPhone SE 2 получит процессор A10 Fusion, как у iPhone 7, 2 ГБ оперативной памяти и одинарную 12 Мп основную камеру. Цена смартфона не должна превысить 500 долларов. Напомним, что iPhone SE с объемом памяти 32 ГБ стал самым продаваемым смартфоном в России за прошлый год.