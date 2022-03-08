iPhone SE 3 получит 4 ГБ оперативной памяти

За несколько часов до официальной презентации нового поколения iPhone SE в сеть утекли некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 4,7-дюймовым экраном, фирменной платформой Apple A15 Bionic, на которой основана флагманская линейка iPhone 13, улучшенными основной и фронтальной камерами, аккумулятором увеличенной ёмкости, поддержкой зарядки MagSafe, керамическим защитным стеклом, 4 ГБ ОЗУ и ценой базовой модели в 400 долларов, хотя предыдущие слухи указывали на стартовую цену в 300 долларов. Также на презентации ожидается анонс производительного Mac Mini.