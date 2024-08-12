iPhone SE 4 получит ИИ-функции и флагманский процессор

Судя по данным от западных журналистов, которые получают информацию от производителей комплектующих со всего мира, компания Apple планирует запустить массовое производство нового смартфона iPhone SE 4 в октябре этого года, однако официального релиза данного устройства не стоит ожидать до 2025 года. Но, по словам поставщиков секретной информации, ожидание будет оправдано, так как этот бюджетный смартфон будет поддерживать Apple Intelligence — набор генеративных ИИ-функций производителя, которые компания намерена выпустить вместе с iOS 18.1. Стоит напомнить, что для работы Apple Intelligence необходимы мощный мобильный процессор, модуль Neural Engine и достаточный объём оперативной памяти. Это может указывать на то, что смартфон iPhone SE 4 будет оснащён как минимум процессором A18.

Кроме того, ранее сообщалось, что смартфон iPhone SE 4 станет первым доступным смартфоном компании Apple с OLED-экраном, что в целом тоже не может не радовать. Кроме того, смартфон будет поддерживать Face ID и получит порт USB Type-C. Но основной причиной, по которой данный смартфон будут приобретать, является его потенциально низкая стоимость, потому что пользователь в данном случае платит меньше, а получает больше. Но компании Apple нужно так реализовать цену, чтобы при этом продажи более дорогих моделей не пострадали, так как пользователь не станет покупать гаджет за 1300 долларов, если все функции он может получить за 500 долларов. Это вполне логично.
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