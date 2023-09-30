iPhone SE 4 получит базу от iPhone 14

Профильное издание MacRumors раскрыло подробности об iPhone SE четвёртого поколения, выход которого ожидается в следующем году. Итак, новинка наконец-то получит новый корпус – от iPhone 14. При этом, аппарат сможет похвастаться несколькими улучшениями. Речь идет об интерфейсе USB-C и кнопке Action, как в iPhone 15 Pro. А вот широкая челка никуда не денется – Dynamic Island остается фишкой старших моделей и нового iPhone 15. На задней панели расположится одинарная камера с датчиком изображения разрешением 48 Мп и LED-вспышка. Напомним, что iPhone 14 может похвастаться сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем.