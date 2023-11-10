iPhone SE 4 получит корпус от iPhone 14

Например, если эта информация верна, Apple, возможно, наконец-то откажется от Touch ID в пользу Face ID на iPhone SE 4. Поскольку iPhone SE 4 будет использовать модифицированный корпус iPhone 14, мы можем предположить, что боковые стороны гаджета будут плоскими, в отличие от iPhone SE 3. Издание отмечает, что текущие размеры iPhone SE 4 идеально соответствуют iPhone 14. При этом никаких данных о процессоре и прочих особенностях устройства нет — производитель работает над тем, чтобы смартфон был доступным, ведь в противном случае его не будут покупать, а для этого нужно задействовать относительно старые процессоры, дисплеи и прочие компоненты системы. Будем надеяться, что производитель с этим справится — иначе серия SE умрёт.