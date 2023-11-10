iPhone SE 4 получит корпус от iPhone 14

По информации зарубежных инсайдеров, компания Apple готовится представить смартфон iPhone SE 4, который получит ряд изменений в плане дизайна и аппаратной составляющей, уже в самое ближайшее время. Например, поставщики секретной информации считают, что iPhone SE 4 будет использовать слегка изменённый корпус iPhone 14, специально адаптированный под характеристики устройства. И это на самом деле отличные новости, потому что смартфон iPhone SE 4, по всей видимости, будет очень далёким от текущего гаджета, использующего дизайн смартфона iPhone 6 десятилетней давности. На этот раз компания предложит дизайн с новой фронтальной панелью, благодаря которой производитель может реализовать тьму новых возможностей и функций.

Например, если эта информация верна, Apple, возможно, наконец-то откажется от Touch ID в пользу Face ID на iPhone SE 4. Поскольку iPhone SE 4 будет использовать модифицированный корпус iPhone 14, мы можем предположить, что боковые стороны гаджета будут плоскими, в отличие от iPhone SE 3. Издание отмечает, что текущие размеры iPhone SE 4 идеально соответствуют iPhone 14. При этом никаких данных о процессоре и прочих особенностях устройства нет — производитель работает над тем, чтобы смартфон был доступным, ведь в противном случае его не будут покупать, а для этого нужно задействовать относительно старые процессоры, дисплеи и прочие компоненты системы. Будем надеяться, что производитель с этим справится — иначе серия SE умрёт.
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