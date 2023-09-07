iPhone SE 4 получит модем Apple 5G в 2025 году

По информации известного инсайдера Минг-Чи Куо, iPhone SE 4 станет первым устройством компании Apple, которое оснастят собственным модемом Apple 5G. Хотя на данном этапе это всего лишь предположения, компания вкладывает значительные средства в то, чтобы уйти от модемов, разработанных Qualcomm — компания уже долгое время поставляет Apple модели 5G для iPhone, но это, естественно, достаточно дорогое удовольствие. Соответственно, Apple уже приобрела значительную часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов и будет продолжать тестировать и создавать собственные модемы для iPhone. Впрочем, Apple будет придерживаться продукции Qualcomm ещё как минимум в течение нескольких лет, прежде чем будут готовы собственные модемы. Ранее ходили слухи, что модем Apple 5G будет готов к 2025 году, что совпадает со сроками выхода iPhone SE 4.

Однако компания может посчитать целесообразным выпустить новые модемы вместе с линейкой iPhone 17 в 2025 году, чтобы сделать смартфоны нового поколения более привлекательными для покупки. Если же говорить в целом про iPhone SE 4, то он получит радикальные изменения в дизайне. Ранее сообщалось, что SE 4 будет иметь дизайн, схожий с дизайном линейки iPhone 14. Это означает, что устройство откажется от системы аутентификации Touch ID и перейдёт на использование Face ID. Но пока что это всё слухи и говорить о том, будет ли компания вовсе выпускать этот доступный смартфон, сейчас слишком проблематично.
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