iPhone SE 4 представят уже на следующей неделе

Эти характеристики совпадают с недавними утечками от инсайдера Majin Bu, который опубликовал фото и видео с предполагаемым новым iPhone SE. Согласно этим данным, смартфон получит только одну основную камеру. Bloomberg также сообщает, что стоимость устройства составит примерно 500 долларов, что сделает его дороже модели 2022 года, стартовая цена которой составляла всего 429 долларов. Apple пока не прокомментировала эти слухи и, по информации журналистов, компания вряд ли проведёт полноценную презентацию для этого смартфона — скорее всего, бренд просто объявит о новинке на своем сайте. Кроме того, в этом году Apple может представить тонкий iPhone, который, возможно, назовут iPhone 17 Air, а линейка iPhone 17 и iPhone 17 Pro получит значительные обновления.