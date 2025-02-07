iPhone SE 4 представят уже на следующей неделе

Apple может представить новый iPhone SE 4 уже на следующей неделе, а в продажу он поступит ближе к концу февраля — если верить информации издания Bloomberg. В сети уже появились фотографии и видео с новым устройством, а также есть информация о сокращении запасов текущей модели iPhone SE, что указывает на скорый анонс новинки. Новый iPhone SE, по данным Bloomberg, будет похож на iPhone 14 — он получит увеличенный экран, откажется от Touch ID в пользу Face ID и будет оснащён чипом A18, поддерживающим функции Apple Intelligence. Также ожидается, что это будет первый iPhone с собственным сотовым модемом Apple. Кроме того, смартфон оснастят портом USB Type-C, что позволит компании снова продавать iPhone SE в Европе.

Эти характеристики совпадают с недавними утечками от инсайдера Majin Bu, который опубликовал фото и видео с предполагаемым новым iPhone SE. Согласно этим данным, смартфон получит только одну основную камеру. Bloomberg также сообщает, что стоимость устройства составит примерно 500 долларов, что сделает его дороже модели 2022 года, стартовая цена которой составляла всего 429 долларов. Apple пока не прокомментировала эти слухи и, по информации журналистов, компания вряд ли проведёт полноценную презентацию для этого смартфона — скорее всего, бренд просто объявит о новинке на своем сайте. Кроме того, в этом году Apple может представить тонкий iPhone, который, возможно, назовут iPhone 17 Air, а линейка iPhone 17 и iPhone 17 Pro получит значительные обновления.