iPhone SE 4 тоже получит порт USB Type-C

Сегодня инсайдеры поделились информацией про смартфон iPhone SE 4, который, скорее всего, получит 6,1-дюймовый OLED-экран, но без поддержки технологии ProMotion, так как Apple должна соблюдать низкие производственные затраты. Согласно источнику информации, корпус iPhone SE 4 будет полностью скопирован с дизайна iPhone 14, но производитель внесёт определённые незначительные изменения. Возможно, два самых важных апгрейда, которые будут интегрированы iPhone SE 4, заключатся в наличие порта USB Type-C и кнопки Action, которая дебютировала в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Но стоит отметить, что внутри компании Apple данный порт USB Type-C имеет внутренний индекс E85, так что, скорее всего, он предоставит те же функции и возможности, которые реализованы в базовых версиях смартфонов iPhone 15.

Речь идёт про возможность подключения устройства к монитору с 4K и HDR, либо же пользователь получит возможность подключения к интернету посредством провода через адаптер USB Type-C к Ethernet. Но, скорее всего, порт USB Type-C а iPhone SE 4 не будет поддерживать Thunderbolt. Но, безусловно, с релизом iPhone SE 4 придётся идти на различного рода компромиссы, потому что смартфон должен быть доступным. Для этого компания, скорее всего, откажется от камеры на 48 Мп, упростит материалы корпуса и поставит какой-то более простой процессор. Посмотрим на конечную цену — если смартфон будет и правда доступным, то на него явно будет спрос по целому ряду причин.
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