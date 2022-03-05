iPhone SE+ 5G выйдет в трёх расцветках

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми подробностями о смартфоне iPhone SE+ 5G, официальный релиз которого состоится уже 8 марта. Сообщается, что аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Apple A15, версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, белую, черную и красную расцветки, дизайн в стиле iPhone SE (2020), поддержку сотовых сетей пятого поколения (mmW и sub-6). При этом, его цена составит около 300 долларов. По словам аналитика, массовое производство грядущей новинки стартует в текущем месяце. Помимо iPhone SE+ 5G, на презентации покажут обновленный планшет iPad Air.

Комментарии и отзывы iPhone SE+ 5G
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