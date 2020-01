iPhone SE получит обновление до iOS 14

В сети появился список смартфонов Apple, которые получат новую версию операционной системы iOS 14. В перечень вошли модели iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Что до планшетов, то самым старым устройством, которое получит апдейт, станет iPad пятого поколения. Впрочем, пока это не официальная информация и относиться к ней нужно с известной долей скептицизма.