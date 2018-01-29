iPhone X больше не производят

Появилась информация о том, что спрос на смартфон iPhone X сильно упал и компания даже планирует прекратить производство данного гаджета, так как склады забиты, смартфонов очень много в магазинах, но их никто не покупает - первая волна популярности прошла и все стали задумываться о том, нужен ли им смартфон за такие большие деньги. На фоне этого вполне вероятно, что производитель покажет нам iPhone SE 2 уже этой весной, где нам расскажут обо всех особенностях продукта. Есть мнение, что смартфон выполнять в дизайне iPhone 7 и поставят более простое железо, но и сам гаджет будет дешевле, что позволит поднять популярность продукта и бренда в целом. Будем ждать этого релиза, первая версия смартфона оказалась очень крутой и за свои деньги это был лучший гаджет в сегменте, особенно среди вариантов от Apple.