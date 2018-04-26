iPhone X понравился покупателям

В Америке провели опрос пользователей iPhone X и те сообщили, что они очень любят свое устройство и полностью довольны приобретением. Если верить общему баллу, то 97% пользователей остались полностью довольны своим приобретением — они отмечают высокую скорость работы интерфейса, качественный дисплей и массу прочих преимуществ. Думаю, что опрос нельзя назвать достоверным, ведь нам не говорят какое количество пользователей было опрошено. Если взять сто человек и провести опрос, то это будет не очень объективная ситуация. С другой стороны, почему бы пользователям жаловаться — яблочный флагман достаточно хорошо себя показал, он работает быстро, у него хорошая камера и масса других преимуществ. Тем более, когда берешь смартфон за тысячу долларов, то жаловаться как-то не очень хочется.