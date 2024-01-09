iPhone X упал с высоты 5 километров и уцелел

Житель США по имени Шон Бейтс поделился изображениями iPhone X после того, как обнаружил устройство на улице в Портленде — эта новость может показаться совершенно обыденной, ведь теряют и находят смартфоны буквально каждый день. Но особенность данной ситуации в том, что смартфон был обнаружен после падения с высоты в 4,8 километра — гаджет выпал в щель самолёта в процессе полёта, упал с огромного расстояния и… уцелел! Удивительно то, что дисплей работал исправно и почти не был поврежден. Кроме того, iPhone продолжал работать в режиме «В самолёте», а в документах пользователь нашёл данные о владельце — именно так история и попала в сеть.

Следует отметить, что iPhone выжил после такого большого падения благодаря чехлу и тому, что упал на мягкое покрытие — есть мнение, что устройство упало в куст, после чего отскочило на мягкую траву и благодаря этому гаджет уцелел. Результаты могли быть иными, если бы устройство упало на бетон или твердую поверхность — в этом случае от гаджета не осталось бы и следа. При этом когда пользователь обратился в соответствующие службы о находке, ему сообщили, что это уже второй такой смартфон за прошлый год — вероятно, устройства падали и раньше, но не все заявили о находке. Но в целом ситуация не очень приятная, потому что у самолёта, из которого выпал смартфон, оторвало часть фюзеляжа на огромной высоте — только благодаря ремням безопасности их не выбросило наружу с той же высоты, с которой упал данный смартфон. В этом случае кусты уже не помогли бы.