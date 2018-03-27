iPhone X в двух новых цветах

В сети появилась информация о двух новых цветах корпуса смартфона iPhone X, которые должны появиться в самое ближайшее время. По словам аналитиков, продажи яблочного флагмана сильно упали и это негативно сказывается на отчетности за квартал. Дабы стимулировать уровень продаж устройства, компания выпустит два новых цвета — розовое золото и RED. Вокруг розового золота ходило много слухов, кто-то уверяет, что будет просто золото, а не розовый оттенок, кто-то говорит обратное. Но, компания точно выпустит вариант с золотым оттенком, дабы пользователи могли получить крутое устройство и вновь побежали в магазины. И, будет красный вариант RED, средства с продажи которого пойдут на борьбу с неизлечимыми заболеваниями. В целом, ход довольно понятный, этого многие ожидали и новые цвета обещают быть интересными.