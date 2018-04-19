iPhone X заработал много денег

Несмотря на громадное количество хейта в сторону iPhone X, данный мобильный телефон сумел собрать львиную долю продаж на мобильном рынке. Сейчас можно сказать, что яблочный флагман собрал треть, даже больше, продаж со всего рынка. Дело в том, что прибыль рассчитывается исходя из общего объема полученных средств от продаж устройств за 4 квартал 2017 года. В этом квартале новинок практически не было, если не считать корейского флагмана Galaxy S9, но и тот только вышел в продажу. То есть, конкуренты может и есть, они они либо только-только попали в продажу, либо просто не так сильно интересуют пользователей. Думаю, этот график является ярким примером того, как большие компании зарабатывают все деньги с мобильного рынка, а китайские бренды просто стараются попасть в этот список. Не очень удачно пытаются, кстати.