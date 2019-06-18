iPhone XE и его функции

Тыльная панель аппарата, как и у предшественника, изготовлена из алюминия. Поэтому новинка не будет иметь беспроводной зарядки.Новинка лишена кнопки Home и дактилоскопического сканера Touch ID, зато девайс получил функцию распознавания лиц Face ID. Аппаратная схема базируется на фирменном чипсете A12 Bionic. Известно также, что тыльная камера получит лишь один оптический блок на 12 МП с диафрагмой F/1.8. Подобной камерой оснащена модель iPhone XR.Долгожданный гаджет будет представлен в III квартале текущего года. Его назвали iPhone XE. Аппарат похож по дизайну на iPhone X и XS, но меньше по своим габаритам. AMOLED-дисплей с узкими рамками и характерной «монобровью» имеет размер диагонали 4,8 дюйма.О стоимости новинки пока неизвестно.