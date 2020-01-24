iPhone XR предлагают в США за 300 долларов

Согласно последнему отчету Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone XR. Однако отличные продажи не помешали американскому оператору Verizon начать продавать iPhone XR в версии с 64 ГБ флэш-памяти по цене в 300 долларов, что аж вдвое меньше его изначально стоимости. Версии на 128 или 256 ГБ флэш-памяти предлагаются с той же скидкой в 300 долларов. Аппарат приобретается по контракту в рассрочку на 24 месяца, в течение которых нужно платить по 12,49 доллара в месяц (за версию с 64 ГБ).