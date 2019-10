iPhone XR теперь производится в Индии

Авторитетное издание The Wall Street Journal подтвердило слухи о том, что доступный смартфон Apple открыла производства iPhone XR в Индии. На фото упаковки видна надпись «Designed by Apple in California, Assembled in India», которая гласит, что смартфон «разработан Apple в Калифорнии и собран в Индии». Очевидно, что для Индии очень важно убедить крупные компания перенести в их страну производство своих продуктов, пока отношения между США и Китаем находятся в напряженном состоянии.

Напомним, что iPhone XR оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.