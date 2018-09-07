iPhone Xs Max могут показать совсем скоро

В сети появились данные о смартфоне iPhone Xs Max, который компания Apple должна продемонстрировать в ближайшее время. Конечно, мы с трудом верим в название iPhone Xs Max, так как компания обычно стремилась к более лаконичным названиям, но сам факт большей диагонали уже ни у кого не вызывает сомнений. Компания выпустит вариант с диагональю свыше 6 дюймов и многие аналитики пророчат 6,5 дюймов, что довольно много даже для современного рынка. Вероятно, появится вариант на две сим-карты, о котором тоже говорят уже не первый год. Презентация обещает быть интересной, ведь компания должна выстрелить чем-то уникальным. Продажи у смартфонов и так отличные, но пользователи хотят зрелища, инноваций. Да и китайцы постепенно поджимают, что не может радовать инженеров яблочной компании.