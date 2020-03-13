iPhone этого года получат новую систему 3D-камер

Ожидается, что следующие смартфоны iPhone получат 3D-камеру глубины на задней панели. Система 3D-камер состоит из лазера, сенсора и программного обеспечения, которое излучает свет для измерения расстояния между телефоном и различными объектами.

Apple трудится над 3D-камерой глубины не менее двух лет. Трехмерная камера глубины предоставит дополнительную информацию о глубине, которая может обеспечить лучшие фото и видеоэффекты наряду с расширенными возможностями дополненной реальности. Следующее поколение iPhone может делать портретные снимки с эффектом боке.

Пользователи могут настроить, какие слои фотографии должны быть размытыми, а какие слои должны быть сфокусированы в режиме редактирования. Внедрение новой системы камер дополнит известное Apple приложение AR в iOS 14, которое, как говорят, поможет пользователям получить больше информации об окружающем их мире.