iPhone лишится физических выходов для зарядки

Инсайдеры уже много лет говорят о том, что компания Apple хочет выпустить свой смартфон без физических разъемов. Это вполне нормальное желание на фоне того, что практически все современные смартфоны полностью лишены необходимости в этих самых разъема — смартфон можно заряжать без провода, слушать музыку можно по наушникам без проводного подключения, а больше никаких разъемов на современном смартфоне и нет. Учитывая, что у всех современных iPhone нет разъема под наушники, остается лишь убрать разъем для зарядки, полностью заменив его беспроводной зарядкой. Тогда рынок просто взорвется от обилия беспроводных зарядок разных компаний, а у пользователя появится возможность на длительное время забыть о том, что такое кабели.

Комментарии и отзывы iPhone 11
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