iPhone может подорожать

Вы удивитесь, но практически все комплектующие для смартфона iPhone производятся в Китае. И сам яблочный смартфон тоже собирается в Китае. Компания лишь собирает чертежи и проектирует устройство, а потом все это делается в Поднебесной. Вчера президент США Дональд Трамп сообщил в своих социальных сетях, что компания Apple должна перенести производство в США, иначе на компанию наложат санкции и поднимут уровень таможенных взысканий. Это сделает устройства более дорогими, в итоге, а это не очень хорошо. Если компания действительно перенесет производство на рынок США, а в Китае все заводы останутся без заказов, то экономика Китая сильно пострадает. Вероятно, в ближайшем будущем стоит ждать больше новостей по этой теме. Многим производителям китайские заводы делают технику.