iPhone можно использовать в роли веб-камеры с гибкой настройкой

Некоторое время назад разработчики из компании Apple заявили, что в новой операционной системе для компьютеров Mac будет реализована новая функция, которая позволяет трансформировать iPhone в веб-камеру. Данная функция работает не только на ноутбуках компании, но и на десктопных решениях, что в определённых сценариях существенного упрощает жизнь пользователю. Дело в том, что встроенная веб-камера в ноутбуках и компьютерах компании Apple достаточно посредственная, хотя сами по себе компьютеры стоят очень дорого. Проблему качества веб-камеры можно решить при помощи подключения iPhone, потому что в данном сценарии гаджет будет снимать на основную камеру, а она достаточно качественная, чтобы передавать хорошую картинку.

Более того, в новой операционной системе появились функции ручной настройки iPhone в процессе работы. Теперь пользователь может нажать на специальную иконку, после чего у него откроется меню настройки камеры. Можно будет выбрать основную или широкоугольную камеру, настроить фокус, кадрирование и прочие параметры съёмки. Это очень важный момент, потому что раньше приходилось заниматься настройкой системы в ручном режиме, постоянно снимая смартфон с крепления. Теперь в этом нет необходимости, потому что пользователь может при помощи простых настроек выставить картинку так, как ему нужно, и участвовать в видеоконференциях и не только. Вот только захотите ли вы крепить смартфон за тысячу долларов на крышку ноутбука за полторы тысячи долларов — вопрос риторический.