iPhone можно использовать в роли веб-камеры с гибкой настройкой

Более того, в новой операционной системе появились функции ручной настройки iPhone в процессе работы. Теперь пользователь может нажать на специальную иконку, после чего у него откроется меню настройки камеры. Можно будет выбрать основную или широкоугольную камеру, настроить фокус, кадрирование и прочие параметры съёмки. Это очень важный момент, потому что раньше приходилось заниматься настройкой системы в ручном режиме, постоянно снимая смартфон с крепления. Теперь в этом нет необходимости, потому что пользователь может при помощи простых настроек выставить картинку так, как ему нужно, и участвовать в видеоконференциях и не только. Вот только захотите ли вы крепить смартфон за тысячу долларов на крышку ноутбука за полторы тысячи долларов — вопрос риторический.