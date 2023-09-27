iPhone можно использовать в роли веб-камеры с гибкой настройкой

Некоторое время назад разработчики из компании Apple заявили, что в новой операционной системе для компьютеров Mac будет реализована новая функция, которая позволяет трансформировать iPhone в веб-камеру. Данная функция работает не только на ноутбуках компании, но и на десктопных решениях, что в определённых сценариях существенного упрощает жизнь пользователю. Дело в том, что встроенная веб-камера в ноутбуках и компьютерах компании Apple достаточно посредственная, хотя сами по себе компьютеры стоят очень дорого. Проблему качества веб-камеры можно решить при помощи подключения iPhone, потому что в данном сценарии гаджет будет снимать на основную камеру, а она достаточно качественная, чтобы передавать хорошую картинку.

Более того, в новой операционной системе появились функции ручной настройки iPhone в процессе работы. Теперь пользователь может нажать на специальную иконку, после чего у него откроется меню настройки камеры. Можно будет выбрать основную или широкоугольную камеру, настроить фокус, кадрирование и прочие параметры съёмки. Это очень важный момент, потому что раньше приходилось заниматься настройкой системы в ручном режиме, постоянно снимая смартфон с крепления. Теперь в этом нет необходимости, потому что пользователь может при помощи простых настроек выставить картинку так, как ему нужно, и участвовать в видеоконференциях и не только. Вот только захотите ли вы крепить смартфон за тысячу долларов на крышку ноутбука за полторы тысячи долларов — вопрос риторический.
Huawei Mate 60 Pro вызвал ажиотаж в Китае …
Отсутствие полноценной презентации и большой рекламной кампании не помешало новому флагману Huawei Mate 6…
Официально: Realme GT5 выйдет в августе …
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme GT5, состоится уже в следующем мес…
Redmi K60 Ultra представлен официально …
Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K60 Ultra, который основан на топовой однокристальной системе …
OnePlus Ace 2 Pro можно пользоваться даже в дождь…
Передовой смартфон OnePlus Ace 2 Pro получил уникальную микроархитектуру экрана, который теперь может опр…
Sony сильно пострадала от падения продаж будущих iPhone…
Все смартфоны Apple на текущий момент оснащены датчиками изображения от компании Sony, так что японский п…
Xiaomi Mix Fold 3 выпустят в августе …
Компания Xiaomi в лице своего руководителя Лу Вейбинга объявила, что складной смартфон Mix Fold 3 будет п…
Nothing Phone 2 засветился на фото …
В сети появились качественные фотографии и подробности о характеристиках смартфона Nothing Phone 2, котор…
Nubia Z50S Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Nubia опубликовала изображения флагманского смартфона Nubia Z50S Pro, официальная презентация ко…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor