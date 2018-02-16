iPhone с LCD-экраном станет самым продаваемым смартфоном Apple в 2018 году

Аналитическое агентство KGI уже не раз писало о том, что компания Apple в этом году выпустит три новых iPhone, два из которых получат OLED-дисплеи и жирный ценник, а младшая модель – LCD-панель и цену около 700-800 долларов. Сегодня аналитики утверждают, что именно этот «бюджетный» iPhone станет самым продаваемым смартфоном Apple в следующем году. В KGI считают, что на него придется примерно 50% всех новых iPhone. Это около 105-115 млн экземпляров в случае цены в $700 или 95-105 млн, если аппарат будет стоить 800 долларов. Напомним, что этому смартфону прочат 6,1-дюймовый дисплей без поддержки 3D Touch, алюминиевый корпус, дизайн в стиле iPhone X, поддержку Face ID и одинарную камеру.