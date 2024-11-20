iPhone теперь тоже поддерживает RCS

Примечательно, что для работы RCS пользователи Android и iOS, желающие общаться друг с другом, должны установить приложение Google Messages и включить RCS в настройках. При этом реакции на сообщения, цитаты текста и обмен файлами работают так же, как на других популярных мессенджерах вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Особенность Google Messages в том, что для использования RCS не требуется создавать учётную запись в социальной сети — достаточно просто вашего номера телефона. Кроме того, так как это очень простое с технической точки зрения приложение, оно будет прекрасно работать даже на очень старых и слабых устройствах, на которых мессенджеры работают не очень хорошо из-за множества новых функций. Так что стоит изучить эту возможность.