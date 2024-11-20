iPhone теперь тоже поддерживает RCS

Смартфоны компании Samsung и другие устройства от крупных производителей, которые работают на базе Android, уже несколько лет поддерживают RCS. А сегодня, судя по сообщениям от иностранных изданий, к списку поддерживающих функцию устройств присоединились и смартфоны компании Apple. Суть в том, что с выходом операционной системы iOS 18.1 устройства Apple начали поддерживать RCS (кроссплатформенный стандарт, который заменяет SMS и MMS). Новый формат RCS позволяет быстро делиться фотографиями в высоком качестве, легко реагировать на сообщения и пользоваться улучшенными групповыми чатами всего одним кликом. На текущий момент это практически полностью нивелирует необходимость пользоваться мессенджерами.

Примечательно, что для работы RCS пользователи Android и iOS, желающие общаться друг с другом, должны установить приложение Google Messages и включить RCS в настройках. При этом реакции на сообщения, цитаты текста и обмен файлами работают так же, как на других популярных мессенджерах вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Особенность Google Messages в том, что для использования RCS не требуется создавать учётную запись в социальной сети — достаточно просто вашего номера телефона. Кроме того, так как это очень простое с технической точки зрения приложение, оно будет прекрасно работать даже на очень старых и слабых устройствах, на которых мессенджеры работают не очень хорошо из-за множества новых функций. Так что стоит изучить эту возможность.
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