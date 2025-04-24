iPhone всё же подорожает в ближайшем будущем

Около трети всех iPhone собираются в Индии, и эти поставки подпадают лишь под льготную пошлину в 26%. Продукция из Вьетнама, включая iPad и AirPods, облагается 46-процентным тарифом, то есть компании придётся повышать стоимость продукции, дабы не терять прибыль, а для устройств, которые и так продаются не очень хорошо, это серьёзный удар. Даже если бы Apple решила перенести всё производство в США, это не решило бы проблему, потому что процессоры для техники бренда поставляются из Тайваня, экраны — из Южной Кореи, камеры — из Японии. Соответственно, у компании просто нет возможности заниматься всем самостоятельно, а это значит, что iPhone так или иначе всё же подорожают. Но это было ожидаемо ещё месяц назад, так что ничего удивительного не произошло.