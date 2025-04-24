iPhone всё же подорожает в ближайшем будущем

Компания Apple, вопреки ожиданиям, может столкнуться с пошлинами на ввоз своей продукции в США. Изначально предполагалось, что некоторые компании получат отсрочку на 90 дней, но этого не произошло. Для Apple это особенно чувствительно, поскольку основное производство iPhone, iPad и аксессуаров сосредоточено в Китае, Индии и Вьетнаме. Именно из этих стран устройства импортируются в США, и именно они попадают под угрозу новых пошлин. Формально тарифы, введённые администрацией США, составляют 145% на товары из Китая, но пока что они временно снижены до 10% до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения между странами. И компания Apple, без всякого сомнения, находится в числе наиболее уязвимых компаний.

Около трети всех iPhone собираются в Индии, и эти поставки подпадают лишь под льготную пошлину в 26%. Продукция из Вьетнама, включая iPad и AirPods, облагается 46-процентным тарифом, то есть компании придётся повышать стоимость продукции, дабы не терять прибыль, а для устройств, которые и так продаются не очень хорошо, это серьёзный удар. Даже если бы Apple решила перенести всё производство в США, это не решило бы проблему, потому что процессоры для техники бренда поставляются из Тайваня, экраны — из Южной Кореи, камеры — из Японии. Соответственно, у компании просто нет возможности заниматься всем самостоятельно, а это значит, что iPhone так или иначе всё же подорожают. Но это было ожидаемо ещё месяц назад, так что ничего удивительного не произошло.
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