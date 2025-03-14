iPhone вскоре получит сквозное шифрование с Android

iPhone и Android вскоре получат поддержку сквозного шифрования (E2EE) в RCS-сообщениях благодаря обновлённым спецификациям RCS. Ассоциация GSM объявила, что в последнем стандарте RCS добавлена поддержка E2EE на основе протокола Messaging Layer Security, что впервые обеспечит межплатформенное шифрование между разными сервисами. Разработка этой функции началась ещё в сентябре прошлого года — E2EE является важным инструментом защиты конфиденциальности и безопасности, поскольку не позволяет третьим сторонам, таким как операторы связи или сервисы обмена сообщениями, просматривать содержимое переписки. В GSM отмечают, что новый стандарт создавался при участии мобильных операторов, производителей устройств и технологических компаний, включая Apple.

«Сквозное шифрование всегда было ключевым элементом безопасности iMessage, и мы рады возглавить межотраслевую инициативу по добавлению E2EE в RCS Universal Profile, опубликованный GSM», — заявил представитель Apple Шейн Бауэр. Он также подтвердил, что поддержка шифрованных RCS-сообщений появится в будущих обновлениях iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Apple добавила поддержку RCS в iPhone с выходом iOS 18 в сентябре, но ранее в этом стандарте не было межплатформенного шифрования. Google Messages уже несколько лет поддерживает E2EE для RCS, но только в переписке между пользователями Google Messages, а не между Android и iMessage или другими клиентами RCS. Вскоре ситуация изменится.