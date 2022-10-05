iPhone занимает 52% от прибыли Apple

Сегодня появилась весьма интересная информация о компании Apple и её успехах на рынке. Безусловно, производитель достаточно успешно продаёт свои продукты и сервисы, так что вопросов к прибыли нет — производитель является одним из самых успешных на рынке по всему миру. При этом хотелось бы отметить, что диверсификация продукции производителя прошла весьма успешно, ведь на текущий момент лишь 52% прибыли компании приходится на iPhone. И хотя это кажется внушительным объёмом, на самом деле раньше компания гораздо больше зависела от смартфонов. В истории компании были кварталы, когда продажи iPhone составляли больше 80% от общей прибыли, так что решение Apple отказаться от одного направления в производстве принесло свои плоды.

Добиться успеха в диверсификации производителю удалось исключительно за счёт новых сегментов электроники — на текущий момент, например, компания продаёт просто безумное количество умных часов. На рынке просто нет конкурентов, которые бы смогли реализовать столько умных часов даже за десять лет, тогда как Apple не только удерживает высокую планку, но и достаточно хорошо справляется с расширением ассортимента. Добавляем сюда ноутбуки на собственных процессорах, множество планшетов разного плана, полноценные стационарные компьютеры, беспроводные наушники. Получается внушительный арсенал собственных разработок, который способен приносить море денег даже в том случае, если продажи iPhone сильно упадут.
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