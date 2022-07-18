iQOO 10 Pro показали на рендерах перед анонсом

В сети появились изображения смартфонов iQOO 10 и iQOO 10 Pro, официальный релиз которых состоится завтра, 19 июля. В целом, новые рендеры не отличаются от предыдущих утечек. Что до технических характеристик, уже подтверждено, что IQOO 10 Pro получит поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт. Смартфону также прочат дисплей с разрешением 3K и две версии с разными однокристальными системами: MediaTek Dimensity 9000+ и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Одна из них получит 200-Вт зарядку, а вторая «довольствуется» поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.